Bakan Tunç'tan 'Osman Kavala' açıklaması
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 12:23 - Güncelleme : 07 May 2024 12:23
Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Osman Kavala ile ilgili soruya "Pozisyonumuzu koruyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
İsrail'in yargılanma süreci sorusuna davanın epeyce geciktiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "1 yıl sonraya gün vermişler İsrail'e savunma için.
Aslolan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Adalet Divanı'nda İsrail devleti yargılanıyor. Soykırım sözleşmesini ihlali nedeniyle. Barolar gitti dilekçe verdi. Orada Netanyahu'nun yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ama savcı soruşturmayı davaya dönüştürmedi" diye konuştu.
OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI
Gazetecilerin Osman Kavala sorusuna ise Tunç, "Pozisyonumuzu koruyoruz" yanıtını verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı