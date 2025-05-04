Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e saldıran kişi hakkında açıklama! Nasıl serbest kaldı?

CHP lideri Özgür Özel'in AKM'de uğradığı tokatlı saldırı sonrası saldırganın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın 2 çocuğunu öldürdükten sonra katil Selçuk T.'nin tahliye edilmesi sosyal medyada tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Yaşanan çirkin olayın ardından saldırganın kimliği belli oldu. S.T.'nin 2024 yılında çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Hatay'ın Çay Mahallesi'nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen S.T., silahını çekerek oğlu Barış'ı (19), daha sonra kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba S.T., bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. S.T.'nin diğer kızı Yasemin (16) ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

"ESKİ MEVZUATA GÖRE TAHLİYE EDİLDİ"

Olayın ardından katil babanın nasıl serbest kaldığı sosyal medyada gündem oldu. Bakan Tunç, konu ile ilgili eleştirilere cevap verdi. Tunç, saldırganın eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Tunç konu ile ilgili şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.