Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Siyasilerden peş peşe tepki

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, AKM çıkışında 66 yaşındaki S.T. isimli şahsın tokatlı saldırısına uğradı. Çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu ortaya çıkan saldırgan gözaltına alınırken CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin sabıkasının kabarık olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre; S.T. isimli şahsın 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası bulunduğu aktarıldı. Şahsın ve ailesinin örgütsel bir kaydı da bulunmadığı gelen bilgiler arasında...

https://x.com/TC_icisleri/status/1918984726322336075

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL'İ TELEFONLA ARADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i telefonla aradığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AK PARTİ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetlediklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Siyaset kurumuna ypaılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, "Saldırgan hukuk önünde hesap verecek" dedi.

YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak Özgür Özel'e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

DEM PARTİ: BARIŞ VE DAYANIŞMA DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ AÇIK BİR PROVOKASYON

DEM Parti de Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yayımladı:

"Sevgili yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur. Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz."

YILMAZ TUNÇ: DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle dedi:Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

NUMAN KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."

DERVİŞOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.