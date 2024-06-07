Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

07 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

"BELGELER MACARİSTAN'DA, İADESİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Belgelerin Macaristan'da olduğunu ve iadenin yapılmasının beklendiğini aktaran Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

6 TEMMUZ'A KADAR GEÇİCİ TUTUKLU

Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da gözaltına alındığı ve 6 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandığı öğrenildi. Sertçelik'in firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi. Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.