Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Müfettişlerin raporu tamamlandı

22 May 2024 14:02 - Güncelleme : 22 May 2024 14:18

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik dava Ankara Sincan cezaevi kampüsünde görülmeye devam etti. Duruşmada konuşan Örgüt Lideri Kaplan'ın, duruşmayı yöneten mahkeme başkanını zan altında bırakan iddiaları çok dikkat çekti.

SES KAYITLARINI DİNLETTİ

Kaplan'ın avukatları, gizli tanık Serdar Sertçelik’in, tutuklanan polis müdürleriyle yaptığını iddia ettiği görüşmenin ses kaydını dinletti.

O ses kaydında yargılamayı yapan mahkeme başkanının, Kaplan'ın göz altına alındığı operasyonu gerçekleştiren polislerle birlikte hareket ettiği iddiası çok dikkat çekti. Bora kaplan, kayıt dinlendikten sonra avukatlarına “şimdilik reddi hakim talebinde bulunmayalım” dedi.

300 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Sanıklardan Muhammet kaplan ise cezaevindeki eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik için, “Paraları nasıl bölüştüklerini biliyorum ama gündem olmasın diye söylemiyorum” ifadelerini kullandı. Daha önce Müdür Çelik’in, gizli tanıkların ismini 300 bin dolar rüşvet karşılığında örgüte ilettiği iddia edilmişti.

Çelik’e parayı verdiği öne sürülen avukat Umut Köroğlu da mahkemede konuştu ve rüşvet iddialarını reddetti. Köroğlu, “Bir lira veren namussuz ahlaksızdır” dedi.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

61 sanıklı iddianamenin 20 tutuklu sanığı bulunuyor. İddianamede kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 2’şer kez müebbet ve 169 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

MÜFETTİŞLERİN RAPORU TAMAMLANDI

Açığa alınan polis memurlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışmanın yapılmadığı ve özenin gösterilmediği değerlendirmesine yer verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA TESPİTİ YAPILDI

Tutuklanan polis memurlarıyla beraber serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkında görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı. Ayrıca takdirin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtildi.