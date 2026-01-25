Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı

Türksat uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam Televizyon kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uyduları üzerinden yayın yapan toplam kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu, 'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle birlikte 6 aktif uydusu bulunan Türksat'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini ifade etti. Türksat uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık. vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası hâline geldi" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı


TÜRKSAT UYDULARI ARTIK SADECE BİR BÖLGESEL AKTÖR DEĞİL

Uraloğlu, Türksat'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çekerek, "2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık Türksat üzerinden yükseliyor. Türksat uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı

'İLK KEZ DOĞRUDAN TİCARİ HİZMET SUNMAYA BAŞLADIK'

Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, "Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler, ülkemize yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur. Yerli üretim gücümüz olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı


KANAL SAYIMIZ, 2025 YILI SONU İTİBARIYLA 532'YE ULAŞTI"

Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam TV kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını kaydetti. Uraloğlu, "2020 yılında 431 olan kanal sayımız, 2025 yılı sonu itibarıyla 532'ye ulaştı. Sadece son bir yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik bir artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık hub'ı haline getirdik. Bu, Türksat'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. Türksat uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Son 10 yılın rekoru kırıldı

