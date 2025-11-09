Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TÜRKSAT'tan denizler için kritik hamle

TÜRKSAT, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Sahil Güvenlik Radyosu projesine uydu yayın hizmeti sağlayacak. Şirket, atılan adımın deniz güvenliği ve iletişim altyapısında yeni bir dönem başlattığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜRKSAT'tan denizler için kritik hamle
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 16:06

Sahil Komutanlığı'nın denizcilere yönelik projesi, 'ın uydu hizmetiyle güçlendi. Yapılan açıklamada yeni bir döneme girildiği vurgulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizcilere yönelik devreye alınan Sahil Güvenlik Radyosu'nun uydu yayın hizmeti TÜRKSAT tarafından sağlanıyor.

TÜRKSAT'tan denizler için kritik hamle

EGE DENİZİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

TÜRKSAT, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizcilere yönelik devreye aldığı Sahil Güvenlik Radyosu'nun uydu yayın hizmetini yürütmeye başladı. Şirketin uyduları üzerinden kesintisiz yayına başlayan Sahil Güvenlik Radyosu, 'ndeki balıkçılar, ticari gemiler ve denizciler için hayati öneme sahip anlık bilgi ve uyarıları artık uydu kapsama alanı güvencesiyle ulaştırıyor.

Karasal vericilerin erişemediği noktalarda Türksat 4A uydusunun batı kapsama alanı da devreye girdi ve yayın, uydu alıcıları aracılığıyla da dinlenebiliyor.

TÜRKSAT'tan denizler için kritik hamle

Böylece, şirketin güçlü uydu altyapısıyla Sahil Güvenlik Radyosu'nun yayınları, yalnızca Ege Denizi ile sınırlı kalmayacak. Batıda İngiltere kıyılarından doğuda İran içlerine, kuzeyde İskandinavya'dan güneyde Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada seyir halindeki gemiler, Sahil Güvenlik Radyosu'na erişebilecek. Böylece yalnızca Ege Denizi'ndeki değil, dünyadaki denizciler de kesintisiz iletişim ve güvenlik imkanına kavuşacak.

TÜRKSAT uydularının kapsama gücüyle Sahil Güvenlik Radyosu'nun yayınları, denizde emniyeti hedefleyen kritik bilgileri de geniş bir coğrafyaya taşıyacak. Balıkçılar, ticari gemiler, yatçılar ve uluslararası sularda seyreden denizciler, hava durumu raporlarından fırtına uyarılarına, seyir güvenliği bilgilendirmelerinden kritik duyurulara kadar pek çok hayati bilgiyi kesintisiz alabilecek. Denizciler radyo sayesinde anlık uyarılar ile risklerden haberdar olarak yolculuklarını daha güvenli sürdürebilecek.

TÜRKSAT'tan denizler için kritik hamle

Radyonun yayın akışında Türkçe müziklerin de yer almasıyla Türkiye'nin kültürel izi de dünya denizlerinde duyurulacak.

Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilen projenin stratejik önemi kapsamında ilk etapta Ege Denizi'nde başlayan yayınların, gelecek dönemde Akdeniz ve Karadeniz'de de yayılması planlanıyor.

Böylece Türkiye, üç denizde de denizcilere kesintisiz iletişim ve güvenlik sağlayan TÜRKSAT uydu altyapısına dayalı amaçlı ilk radyo sistemini hayata geçirmiş olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG’dan TÜRKSAT 6A’ya: Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
ETİKETLER
#güvenlik
#türksat
#denizcilik
#Ege Denizi
#Sahil Güvenlik Radyosu
#Uydu Yayın
#Acente Haber
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.