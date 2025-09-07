Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 12:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Alınan yeni karara göre, havayolu işletmeleri her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunu ücretsiz temin edecek. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bu uygulama ile hem risklerini azaltmayı hem de memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak

SU ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak

"UÇUŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu kararla memnuniyetin artmasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak
