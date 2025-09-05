Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

İzmir'de savaş uçakları neden uçuyor son dakika? 5 Eylül İzmir F16 jet uçak sesi

Bugün İzmir'de gelen savaş uçak sesleri endişeli anlar yaşatırken vatandaşlar gözünü gökyüzünden alamadı. 5 Eylül günü İzmir'de 18.00 civarında gelen savaş uçak jet sesleri dikkat çekerken son dakika haberleri de yakından takip edildi.

05.09.2025
05.09.2025
saat ikonu 15:43

'de gelen savaş uçak seslerinin nedeni merakla araştırılırken son dakika seslerinin sebebi ortaya çıktı. Vatandaşlar akşam saatlerinde meraklı gözlerle gökyüzünde olan biteni anlamaya çalıştı.

İZMİR'DE SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR SON DAKİKA?

5 Eylül Cuma günü İzmir'de duyulan savaş uçak son dakika sesleri korku dolu anlara sebep olurken nedeni bambaşka çıktı. ekibinin bugün yaptığı çevre tanıma uçuşu nedeniyle İzmir'de F16 savaş uçak sesi duyuldu. Solotürk ekibi, 18.00'da Gündoğdu Meydanı civarında gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. 'de gerçekleşecek olan uçak gösterisi öncesi ekibin hazırlıkları devam ediyor.

İzmir'de savaş uçakları neden uçuyor son dakika? 5 Eylül İzmir F16 jet uçak sesi

İZMİR SAVAŞ UÇAK JET SESLERİ NEDEN GELİYOR?

Cuma günü 18.00 civarında Gündoğdu Meydanı çevresinde yükselen savaş uçak son dakika sesleri vatandaşı endişelendirirken seslerin nedeni başka çıktı. Solotürk ekibi, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sebebiyle özel gösteri şovu düzenliyor. Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan gösteri için çevre tanıma uçuşu gerçekleştiği esnada savaş uçak sesleri duyuldu. Ekip, Instagram hesabından "SOLOTÜRK, 9 Eylül İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümü kapsamında İzmir’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir." ifadeleri ile gösteri takvimini duyurdu.

İzmir'de savaş uçakları neden uçuyor son dakika? 5 Eylül İzmir F16 jet uçak sesi

İZMİR UÇAKLAR NEDEN UÇUYOR?

5 Eylül Cuma günü 18.00'da İzmir semalarında uçan F16 uçaklarının sesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Akşama doğru yükselen uçak seslerinin sebebi Solotürk ekibinin çevre tanıma uçuşu oldu. 9 Eylül günü düzenlenecek olan uçuş öncesinde çevreyi tanımak adına prova uçuşları gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
#izmir
#9 Eylül
#solotürk
#F16
#Uçak Gösterisi
#Çevre Tanıma Uçuşu
#Aktüel
