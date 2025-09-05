Menü Kapat
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Solotürk Balıkesir gösteri uçuşu ne zaman, nerede olacak? Solotürk uçak gösterisinin saati belli oldu

Balıkesir’in Kurtuluşu nedeniyle Solotürk gösteri uçuşu düzenliyor. Özel günlerde yapılan gösteri uçuşları ile adından söz ettiren Solotürk nefes kesmeye devam ediyor. Balıkesir gösteri uçuşunun nerede ve saat kaçta olduğu da Instagram hesabından duyuruldu.

Solotürk Balıkesir gösteri uçuşu ne zaman, nerede olacak? Solotürk uçak gösterisinin saati belli oldu
F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibinin özel günlerde düzenlediği uçak gösterileri dünyanın her yerinde konuşulurken ekip bu hafta 'e geliyor.

SOLOTÜRK BALIKESİR GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Tipik bir yaklaşık 20 farklı hareketle birlikte yaklaşık 20 dakika sürmekte ve tek bir uçakla icra edilirken Balıkesir'in Kurtuluşu nedeniyle gösteri uçuşu düzenleyecek. 6 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan gösteriye binlerce kişinin akın etmesi beklenirken her zamanki gibi nefesleri kesmesi bekleniyor.

Solotürk Balıkesir gösteri uçuşu ne zaman, nerede olacak? Solotürk uçak gösterisinin saati belli oldu

Akrobasi hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Solotürk ekibi, Balıkesir'de yarın gösteri uçuşu yapacak. Balıkesir Merkez Havalimanı'nda gerçekleşecek olan gösteri için bekleyiş devam ederken vatandaşlar şimdiden yarının planını yapmaya başladı. Ücretsiz olan gösteri için tüm halkımız davetlidir notu paylaşıldı.

Solotürk Balıkesir gösteri uçuşu ne zaman, nerede olacak? Solotürk uçak gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK BALIKESİR GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK pilotları, aynı zamanda bir savaş pilotu olarak Hava Kuvvetleri görevlerini de aktif olarak sürdürürken Balıkesir'in Kurtuluşu nedeniyle gösteri uçuşu gerçekleşecek. Balıkesir Merkez Havalimanı'nda yapılacak olan gösterinin saati 18.00 olarak paylaşıldı. Binlerce kişi yarın 18.00'de Balıkesir Merkez Havalimanı'na akın edecek.

Solotürk Balıkesir gösteri uçuşu ne zaman, nerede olacak? Solotürk uçak gösterisinin saati belli oldu

SOLOTÜRK PİLOTLARI KİMLER 2025?

Murat Keleş2011-2012
Fatih Batmaz2011-2012
Sedat Yalın Ahbab2011-2014
Yusuf Kurt2012-2015
Erhan Günar2013-2020
Serdar Doğan2015-2021
Emre Mert2019-2023
Murat Bakıcı2021-...
Yasin Dikkule2023-2024
M. Erhan Aydemir2024-...

TGRT Haber
