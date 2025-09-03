Sivas SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? Gösteri uçuşunun nerede yapılacağı belli oldu

Uçuş gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK'ün bir sonraki durağı Sivas oldu. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Sivas'ta yaşayan vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak konusu oldu.

SİVAS SOLOTÜRK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kapsamında yapılacak olan gösteri uçuşu 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

SİVAS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

Sivas SOLOTÜRK gösterisini vatandaşlar Osman Seçilmiş Mesire Alanı'ndan izleyebilecekler.

SOLOTÜRK'ün uçuş ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"SOLOTÜRK, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü kapsamında Sivas üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı

Saat: 12:30

Prova uçuşumuz:

Tarih: 02 Eylül 2025 Salı

Saat: 17:30

Yer: Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Sivas"