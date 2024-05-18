Bakan Uraloğlu duyurdu: Ücretsiz olacak

18 May 2024 09:14 - Güncelleme : 18 May 2024 09:17

Emekli için ücretsiz ve indirimli uygulamalar geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 81 İlde hazırlıklar başladı

Emekli için ücretsiz ve indirimli uygulamalar geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 81 İlde hazırlıklar başladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

"GENÇLERİMİZİN DEMİRYOLU SEVGİSİYLE BÜYÜMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yüksek Hızlı Tren’le yolculuk yapanların yüzde 19.8’ini gençlerin oluşturduğunu belirten Uraloğlu, “TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli” ifadelerini kullandı.