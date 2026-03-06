Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuş iptalleri uzatıldı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşların 9 Mart'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuş iptalleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuş iptalleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran savaşı nedeniyle etkilenen hava sahaları ve uçuş iptallerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir.
THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur.
Pegasus Hava Yolları İran seferlerini 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar durdurmuştur.
Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecektir.
İstanbul, Muğla Dalaman ve Ankara Esenboğa havalimanlarında toplam 7 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır.
Tahran Havalimanı’nda THY ve Pegasus’a ait 2 uçak, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın 1 uçağı bulunmaktadır.
UÇUŞ İPTALİ 9 MART'A UZATILDI

"İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir. Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026’ya kadar durdurmuştu.

İRAN SEFERLERİ 20 MART'A KADAR DURDURULDU

Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir.

Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır. Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır. Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

https://x.com/a_uraloglu/status/2029887526266167490

