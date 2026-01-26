Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu "rekor" diyerek duyurdu! 801 vagonun üretimi tamamlandı: Hedef ilk 100

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılında farklı türlerden toplamda 801 adet vagon üreterek rekor kırdığını duyurdu. Uraloğlu, "Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" ifadelerini kullandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 11:56
|
26.01.2026
26.01.2026
saat ikonu 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu "rekor" diyerek duyurdu! 801 vagonun üretimi tamamlandı: Hedef ilk 100

801 VAGONUN ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretiminin tamamlanmasıyla yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu "rekor" diyerek duyurdu! 801 vagonun üretimi tamamlandı: Hedef ilk 100

TANK TAŞIMA VAGONLARININ ÜRETİMİ

Askeri tank taşıma vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu Projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu "rekor" diyerek duyurdu! 801 vagonun üretimi tamamlandı: Hedef ilk 100

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 elektrikli anahat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 adet milli elektrikli tren, 8 adet milli banliyö treni ve 6 adet akülü manevra aracı da ürettiklerini aktardı.

Bakan Uraloğlu "rekor" diyerek duyurdu! 801 vagonun üretimi tamamlandı: Hedef ilk 100

HEDEF İLK 100

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"nda TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleştiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" diye konuştu.

