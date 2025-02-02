Bakan Uraloğlu yerli ve milli 5G için tarih verdi

02 Şubat 2025 14:45 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin bu yıl yapılarak, teknik altyapı çalışmalarına odaklanılacağını bildirdi.

Türkiye'de 5G teknolojisinin hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yıl 5G ihalesinin yapılacağını ve teknik altyapı çalışmalarına odaklanılacağını açıkladı. Ülkemizde 5G'nin 2026 yılında hizmete sunulması hedefleniyor. Bu yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi, 4.5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak ve yerli üretimi teşvik edecek. BTK, 5G yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerilerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Uraloğlu, BTK'nin 2025 Yılı Kurum Dışı İş Planı'nında da belirtildiği gibi, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığını söyledi.

Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada izin çerçevesinde denendiğini anımsatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yerli ve milli 5G" hedefi doğrultusunda, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

5G'NİN TEKNİK ALTYAPISINA ODAKLANILACAK

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, bu kapsamda mobil haberleşme teknolojisi için ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

BTK'nin, 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek."

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Uraloğlu, BTK'nin, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin politika önerilerinin dış paydaşların da görüşleri alınarak oluşturulması için çalışmalara başladığını dile getirerek, 5G ile birlikte "Small Cell" kurulumlarının yaygınlaşması ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve güvenlik sertifikası süreçlerinin kısaltılması için "Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği"nde de değişiklik yapılacağı bilgisini verdi.

Söz konusu yönetmeliğin yerine Elektronik Haberleşme Cihazlarının Sertifikasyon Süreçlerine İlişkin Yönetmelik yayımlanacağını belirten Uraloğlu, güvenlik sertifikası düzenleme süreçlerinin sadeleştirilerek, ölçüm süreçlerinin kısaltılacağını, böylece elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketici faydası ve refahının artırılmasının sağlanacağını kaydetti.

Uraloğlu, söz konusu teknik altyapı çalışmaları ve yetkilendirme süreci ile ilgili politikaların yıl sonuna kadar belirleneceğini sözlerine ekledi.