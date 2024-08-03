Bakan Uraloğlu'ndan İsrail'e sert mesaj: Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz

03 Ağustos 2024 17:01 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:02

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı ile ilgili açıklama: Tespit çalışmaları başlayacak

Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı ile ilgili açıklama: Tespit çalışmaları başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, İsrail'in yaptığı saldırılara sert tepki gösterdi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Hamas lideri İsmail Haniye’ye Allah’tan rahmet dileyen Bakan Uraloğlu, Gazze’de İsrail’in yaptığı zulme tepki gösterdi. Yaşanan vahşeti anlatan Uraloğlu, "İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olduklarını vurgulayan Uraloğlu, ''Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Bu da böyle bilinsin" diyerek İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'e tepki gösterdi.

MEGA PROJELER

TÜRKSAT 6A'nın yıl sonuna doğru hizmete başlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde Otoyolları gibi küresel ölçekli mega projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 434 kilometreye ulaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, ''Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.'' diye konuştu.

TÜRKSAT 6A TEST SÜRECİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılacağını hatırlatan Bakan Uraloğlu, ''Geniş bant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiber optik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı başarıyla fırlattık. Test süreci devam ediyor. İnşallah yıl sonuna doğru da kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak." dedi.