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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Uraloğlu'ndan Sertavul Tüneli müjdesi: Karaman-Mut arası kısalıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Karaman ziyaretinde dikkat çeken açıklamalardan biri, yapımı devam eden Sertavul Tüneli projesindeki önemli ilerleme oldu. Bakan Uraloğlu, tünel çalışmalarının yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirterek, projenin bölge ulaşımına sağlayacağı katkının altını çizdi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 19:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karaman Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri kapsamında kentteki ulaşım yatırımlarını değerlendiren Bakan Uraloğlu, bakanlığın Karaman'a bugüne kadar 49 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Devam eden projelerin toplam bedelinin ise yaklaşık 11 milyar lira olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu'ndan Sertavul Tüneli müjdesi: Karaman-Mut arası kısalıyor!

"YÜZDE 60 SEVİYESİNE GELİNDİ"

Uraloğlu, Karaman'da yatırımların sürdüğünü belirterek, "Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 11 milyar lira. Karaman'da 19 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 170 kilometre bölünmüş yol var. Yani bütün komşu şehirlere bölünmüş yolla bağlanmış oldu. Mut yolu, Sertavul Tünelimiz var. Onu da yakın takip ediyoruz. 3 bin 300 metrelik tünelde yüzde 60 seviyesine geldik, devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Sertavul Tüneli müjdesi: Karaman-Mut arası kısalıyor!

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Vatandaşa hizmetkar olmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, "Elbette yapmamız gerekenler var. Ekonomiyle ilgili beklentilerimiz var. Görevimizi yapacağız ama belki bundan daha kıymetlisi var, o da vatandaşımıza dokunabilmek. Onun gönlünde yer edebilmek" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Uraloğlu, daha sonra teşkilat üyeleriyle fotoğraf çektirdi, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Uraloğluna ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de eşlik etti.

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