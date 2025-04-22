Karaman'da feci kaza! Yaralı baba ağlayan oğlunu böyle sakinleştirdi

Karaman'da iki aracın çarpıştığı feci kazada C.Ö. idaresindeki otomobil, H.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.Ö. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan C.Ö. itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı adam, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada olan biteni korku dolu gözlerle izleyen 12 yaşlarındaki oğlunun elinden tutup "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.