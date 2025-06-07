Bakan Yarlikaya korkunç raporu paylaştı! 'Sizce kaç olmalı?'

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle yol denetimleri ve kurallar da sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarının raporunu paylaştı. Türkiye genelinde yaşanan kazalarda 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Yerlikaya, "Sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" sorusunu yöneltti.

"KABUL EDİLEBİLİR SAYI SIFIR"

Yerlikaya videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu soruyu tekrar soruyorum: Sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı?

2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik.

Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can! Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk.

Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek! Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek!

Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da: Sıfır!

Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."