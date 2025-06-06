Son dakika | Bakan Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı! Trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin başladığı arife günü Türkiye genelinde 863 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1.319 kişi de yaralandı. 23 bin 275 araç radara takıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatilinin başladığı Arife gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1.319 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı:

"Kurban Bayram tatili başladı. Arife gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

23 BİN KİŞİ RADARA TAKILDI

Arife gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;

2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

Arife gününde trafik ekiplerimizce de;

Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

'BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN'

Diğer yüzde 0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1930952554030018685