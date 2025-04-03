Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı her gün artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı.

13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef

47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5.743 vatandaşımız ise yaralandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1907705858592854383