Bayram tatilinin 4. gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Bayram tatilinin il dört gününde 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4.784 kişinin yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sürücüleri bir kez daha uyardı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.

500 BİNE YAKIN ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;

495.753 araç denetlendi

21.178 araca hız ve radar işlemi

51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1907347747092504816