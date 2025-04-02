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 | Baran Aksoy

Bayram tatilinin 4. gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Acı haberi veren Bakan Yerlikaya, tatilin ilk 4 gününde 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 11:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Bayram tatilinin il dört gününde 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4.784 kişinin yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sürücüleri bir kez daha uyardı.

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Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.

500 BİNE YAKIN ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;

  • 495.753 araç denetlendi
  • 21.178 araca hız ve radar işlemi
  • 51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1907347747092504816

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