Bayram tatilinin 4. gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Acı haberi veren Bakan Yerlikaya, tatilin ilk 4 gününde 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Bayram tatilinin il dört gününde 34 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4.784 kişinin yaralandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sürücüleri bir kez daha uyardı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.
9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"