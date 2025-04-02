Sivas’ta bayram dönüşü feci kaza: Otobüs devrildi, can kaybı var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yalova’dan Erzincan’a gitmekte olan otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde devrildi.

E.C. idaresindeki otobüs, İmranlı ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 25 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.