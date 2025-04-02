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 | Onur Kaya

Tekel dehşetinde magandalar tutuklandı

Sakarya'da bayram günü bir tekel bayisinin önünde tartışan gurubu ayırmak isteyen dükkan sahibi ve yanında çalışan emekli polis, müdahale ettikleri grup tarafından öldüresiye darbedildi. Ortalığı savaş alanına çeviren magandalar gözaltına alındı. 19 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 01:41

Sakarya'da bayram gecesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kendi aralarında kavga eden bir grup, bir anda kendilerini ayırmaya çalışan tekel bayi sahibi ve yanında çalışan emekli polise yöneldi. Saldırganların iki kişiyi öldüresiyle darbettiği görüntüler dehşete düşürürken, gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darp ettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

19 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Olaya karışan toplam 19 şüpheli polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde gözaltına alındı. Şüpheliler, sabah saatlerinde Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Y.K. (17), H.K. (16), E.K. (20), E.A. (25), E.K. (22), A.B.Ş. (19) ve E.İ.G. (22) isimli 7 şahıs ‘iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslardan 8'i savcılıktan serbest bırakılırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

EMEKLİ POLİS TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan, olay esnasında aldığı darbeler neticesinde tekel bayi sahibi S.K.'ye 40'a yakın dikiş atıldığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenilirken, emekli polis M.D.'nin ise kaburgalarında kırık olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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