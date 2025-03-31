Bıçaklı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çorum'da yaşanan olayda; M.D., arkadaşı Nurettin Biçer'i (33) yanına alarak daha önce çalıştığı restorana gitti. Restoranda M.D. ile işletme sahibi H.R.T. (56) ve oğlu İ.T. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçakla yaralanırken, olaya karışan restoran sahibinin yakını H.T. (55) ve oğlu A.T. (27) ise darp sonucu yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurettin Biçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.