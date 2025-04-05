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Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 7 gününde 62 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 11:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin kaza bilançosunu açıkladı. Tatilin 7'nci gününde meydana gelen 580 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 855 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 7 gününde 62 kişi hayatını kaybetti

7 GÜNDE 62 CAN KAYBI

"Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628 bin 532 araç denetlendi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 7 gününde 62 kişi hayatını kaybetti

SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ve kazaları önlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Ali Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1908434354239332717

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