Pendik'te feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi! 4 kişi hayatını kaybetti

Pendik'te sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil gişelerde bekleyen tırın altına girdi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde feci kaza yaşandı. Gişelerde bulunan tıra arkadan gelen bir otomobil çarptı.

4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3'ü kadın bir erkek olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.