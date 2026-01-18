Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya açıkladı! 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen operasyonda 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 16:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe'de uyuşturucuyla mücadele operasyonu yapıldığını duyurdu.

3 MİLYONA YAKIN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İki şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314,7 kilogram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zehir tacirinden torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. İstanbul Emniyet Müdürü'müzü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.️ Allah ayağınıza taş değdirmesin."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2012868193728012744

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da dehşete düşüren olay! Eşini kanlar içinde hastaneye götürdü: Söyledikleri kan dondurdu
Tabka'da kutlamalar başladı! Halk terör örgütünün sembolü heykelleri yıktı
Çok sayıda kişiyi katleden gizemli canavar hala serbest! Halk korkusundan çatılarda uyuyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.