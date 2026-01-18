Çok sayıda kişiyi katleden gizemli canavar hala serbest! Halk korkusundan çatılarda uyuyor

Hindistan'da yer alan Jhaarkhand eyaletinde halk günlük yaşamı korkuyla geçiriyor. Bunun nedeni, kontrolden çıkan yetişkin bir filin son zamanlarda 22 kişinin ölümüne yol açması.

Chaibasa Orman Bölge Müdürü Aditya Narayan, filin sık sık yer değiştirdiğini belirterek, bu durumun izini sürmeyi zorlaştırdığını ifade etmişti.

Tek dişi olan genç erkek filin geri döneceği korkusu nedeniyle yerlilerin çatıların üzerinde uyumak veya geçici olarak evlerini terk etmek zorunda kalmaya zorladı.

Musth olarak bilinen çiftleşme döneminde olduğu düşünülen filin bu sebeple saldırganlığının arttığı ve 20 güne kadar sürebilen bu dönemde, 1 Ocak'ta katliamlarına başladı.

"ÖNÜNE ÇIKAN HERKES EZİLDİ"

Ölenler arasında sekiz aylık bir bebek de dahil olmak üzere dört çocuk bulunuyor. Hintli yetkililer, fili bulmak ve sakinleştirmek için en az 80 orman memurunu görevlendirdi.

Bazı köylüler ağaç tepelerine ve düz çatılara sığındı. Orman Bölge Memuru Aditya Narayan, "Önüne çıkan herkes ezildi. Sadece bir aileden dört kişi öldü. Bu eşi görülmemiş bir olay. Geçmişte musth döneminde fil görmüştük, ancak nadiren insanlara zarar verirlerdi" dedi.