Hindistan'daki festivalde fil faciası! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da tapınakta gerçekleştirilen dini bir festival sırasında 2 filin havai fişeklerden ürkmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü yerel saatle 18:00 sıralarında Kuruvangad, Koyilandy'deki Manakulangara tapınağında meydana gelen olayın 2 kadın ve 1 erkeğin ölümüyle sonuçlandığı ifade edildi.

TAPINAK YETKİLİLERİ FİLLER İÇİN İZİN ALMIŞ

Ürkmüş fillerin çıkardığı kaos sırasında 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın video görüntülerinde, bir filin diğerini itmek için dişlerini kullandığı ve bunun sonucunda festival için yapılmış geçici ofis yapısının çöktüğü görülüyor.

Yapılan ön incelemede tapınağın iki fili geçit töreninde sergilemek için izin aldığı ortaya çıktı. Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olay için başsağlığı dileklerini iletti.