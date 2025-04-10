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 | Onur Kaya

Bakan Yerlikaya açıkladı! Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrasında sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesaj atan 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 21:29

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak Cuma günü pazarda bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturma kapsamında 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, bugün hakim karşısına çıktı. Dava 8 Mayıs'a ertelendi.

AİLEYİ TEHDİT EDENLERE JET SORUŞTURMA

Duruşma öncesi Minguzzi ailesine yönelik, sanıkların yakınları ve arkadaşlarının sistematik olarak sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, uzun namlulu tüfek resimleri gönderdikleri olayla ilgili olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne şüpheli tespiti için talimat verildiği öğrenildi.

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AİLEYİ TEHDİT EDEN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesini tehdit eden şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya açıkladı! Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1910389814647529770

MEZARINI TAHRİP ETTİLER

Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler’de bulunan mezarı tahrip edildi. Saldırganlar tarafından kabir çevresi tahrip edildi çiçekleri söküldü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Minguzzi’ye ait mezarın tahrip edilmesine ilişkin olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın Türk Ceza Kanunu’nun 153/1. maddesinde düzenlenen "Mezarlıklara Zarar Verme" suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

BELEDİYE EKİPLERİ MEZARI ONARDI

Minguzzi’nin bugün Bahçelievler’de bulunan mezarına saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Polis ekiplerinin biten incelemelerinin ardından harekete geçildi. Belediye ekipleri sökülen çitlerin yenisini yaparak koparılan çiçekleri tekrar ekti. Tahrip edilen mezarının onarımı yapıldıktan sonra dağıtılan oyuncakları toplanıp kabrinin başının konuldu. Yakınları da gelerek dua etti.

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