Bakan Yerlikaya bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası bilançosunu açıkladı! Emniyet kemeri hatırlatması yapıldı

16 Haziran 2024 08:43 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü olan 15 Haziran’da 852 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 421 kişinin yaralandığını açıkladı.

İLK GÜNÜ YAŞANAN TRAFİK KAZASI BİLANÇOSU

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin birinci günü 15 Haziran Cumartesi 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı.

Ayrıca bayram tatilinin ilk gününde 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise şifa diledi. Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Yerlikaya'dan bir de emniyet kemeri uyarısı geldi:

"Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun."