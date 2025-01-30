Teröristlerin inleri yerle bir edildi! 16 ilde teröristlere Gürz-43 darbesi!

30 Ocak 2025 08:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-43” operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-43” operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca; Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkâri Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında operasyonlar gerçekleştirildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ

Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.

Operasyonlarda;