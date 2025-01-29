Son dakika | MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine operasyon: 14 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:54
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Barış Pınarı bölgesine düzenlenen operasyonda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Barış Pınarı bölgesine düzenlenen operasyonda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
'GEÇİT VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ'
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com