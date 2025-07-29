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Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. 26 ilde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "26 ilde 'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.
56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ örgütünün propagandasını yapmak, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak suçlarından aranıyordu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 ilde FETÖ operasyonu

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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