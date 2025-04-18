Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ayrı suç örgütü çökertildi

Polisin çetelerle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana’da S.B.’nin, İstanbul’da H.Y. ve B.B.’nin (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B.’nin, İzmir’de S.A. (yurt dışında) ve U.G’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, İzmir(2) ve İstanbul(2) olmak üzere 4 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,Mala Zarar Verme (İş Yeri Kurşunlama), Tehdit,Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile Çok sayıda çek ve senet ele geçirildi."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1913098131425591566