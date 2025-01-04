Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 240 milyon TL'lik vurgun yapmışlar!

04 Ocak 2025 08:09 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 08:16

İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-14” operasyonlarında hesaplarında yaklaşık 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 6 ilde nitelikli dolandırıcılık​ ve yasa dışı bahis​ suçlarına yönelik “Siberağ-14” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken 9’u tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4’ünün işlemleri ise devam ediyor.

240 MİLYON TL'LİK VURGUN

İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.