Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde sahte alkol imalatçılarına büyük operasyon

Türkiye genelinde sahte alkol imalatçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonlarda 12 ayrı yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 137 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda;

12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 94 MİLYON TL

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1917087650445754616