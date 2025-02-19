Mardin'de silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne operasyon! 11 kişi tutuklandı

Mardin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin’de K.K.’nin elebaşılığını yaptığı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-13" operasyonunda; Organize suç örgütü üyesi 19 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerden 11'inin tutuklandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın oaylaştığı operasyonun detayları;

"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11’i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca operasyonlar sonucu 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1892077654821699867