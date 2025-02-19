Meteoroloji duyurdu! Kar kalınlığı 30-40 cm olacak | İşte 19 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda yaptığı kar fırtınası uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi bugünden itibaren yoğun şekilde etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde 19 Şubat itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için "turuncu kodlu" alarm verdi. 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Anadolu Yakası'ndan başlamak üzere kentin kuzey bölgesinde öğle saatleri itibarıyla önce fırtına ile birlikte yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cuma günü kar şiddetini artıracak ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edecek.

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşullarının beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

Araçlarda kış lastiği kullanın.

Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alın.

Toplu taşımayı tercih edin.

Açıklamada ayrıca resmi duyuruların İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

"KAR KALINLIĞI 40 CM BULACAK" TAHMİNİ

AKOM’un tahminlerine göre bölgelere göre kar kalınlığı şu şekilde olacak:

E-5’in güneyi (merkez ilçeler): 5-15 cm

E-5’in güneyi (merkez ilçeler): 5-15 cm E-5 ile TEM arası: 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimler: 20-40 cm

Kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı yerler: 40 cm ve üzeri

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı belirtilirken, Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.