Meteoroloji duyurdu! Kar kalınlığı 30-40 cm olacak | İşte 19 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda yaptığı kar fırtınası uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi bugünden itibaren yoğun şekilde etkisi altına alacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde 19 Şubat itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için "turuncu kodlu" alarm verdi. 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Anadolu Yakası'ndan başlamak üzere kentin kuzey bölgesinde öğle saatleri itibarıyla önce fırtına ile birlikte yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cuma günü kar şiddetini artıracak ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edecek.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşullarının beklendiğini duyurdu. Vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
Açıklamada ayrıca resmi duyuruların İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı belirtilirken, Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.