Kar yağışı bastırdı eğitime ara verildi: İşte 19 Şubat Çarşamba kar tatili verilen yer

Türkiye Şubat ayına soğuk hava dalgası etkisi altında girdi. Meteoroloji hafta boyunca İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere çok sayıda ili kar yağışına karşı uyardı. Kar yağışının şiddetiyle yollar kapandı ulaşımda aksamalar ortaya çıktı. 18 Şubat Salı günü için 3 ilde eğitime ara kararı verilmişti. Çarşamba günü için kar tatili kararı alan ilk şehir Amasya oldu.

AMASYA'DA EĞİTİME ARA

Amasya’da beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının yol açabileceği olumsuzlukları önlemek amacıyla tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Bu kapsamda, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim yapılmayacak.

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan, Amasya Valisi Önder Bakan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yürütülen yol açma çalışmalarını takip etti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Bakan, karla mücadelede görev alan ekiplere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar ile can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukları en aza indirmek için il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU'DA 20 İLÇEDE KAR TATİLİ

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 20 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Altınordu ilçemizin Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için, Çamaş ilçemizin Çamaş için Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Fatsa ilçemizin Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda ve bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için, Mesudiye ilçemizin Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi hariç diğer tüm okullarında, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca özel eğitim okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe mahalleleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.