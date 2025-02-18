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 | Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli kar ve fırtına geliyor: 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi son dakika açıklamasıyla tüm İstanbulluları uyardı. Turuncu kodlu uyarının yapıldığı kentte yarın öğle saatlerinden itibaren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı bekleniyor. 4 gün boyunca devam edecek olan yağışlarda kar kalınlığının 40 santimatreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:41

AKOM son dakika açıklamasıyla İstanbullulara kar ve fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının tüm kenti esir alacağı ve 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Yağışlar hafta sonu şiddetini arttırarak devam edecek, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaşacak.

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İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

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KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULACAK

AKOM’un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI


20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.


ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi" önlemlerinde bulundu. Hava şartlarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'a kar yağışı ne zaman geliyor?
AKOM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma gününe dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.
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