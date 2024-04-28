Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Bozdoğan-31' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

28 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:02

Terörle mücadele operasyonları kapsamında DEAŞ'a bir darbe daha vuruldu. 6 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 'Bozdoğan-31' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-31' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;

Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.

Aydın'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."