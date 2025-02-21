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 | Bengül Büyükhan

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe

Bakan Yerlikaya 27 büyükşehirde eş zamanda düzenlenen denetimlerde; 96 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte toplam 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 08:30

Göçmen kaçakçılarıyla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde 96 mobil göç noktası aracıyla yapılan denetimlerde 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum olmak üzere toplam 27 büyükşehirde denetimler gerçekleştirildi. 96 mobil göç noktası aracı ile yapılan denetimlerde 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
Mobil göç noktasında GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercüman bulunuyor. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada mücadele verirken; diğer taraftan da Türkiye’de yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmemek hedefleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI CEZASI NEDİR?
Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
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