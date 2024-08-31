Bakan Yerlikaya duyurdu! Interpol’ün Kırmızı Bülten ile aradığı 25 kişi yakalandı

31 Ağustos 2024 07:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 08:13

Son dakika | Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gece yarısı silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gece yarısı silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen Kuyu-21 Operasyonları'nda 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difuzyon mesajı bulunan 25 kişinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

8 İlde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma veya Örgüte Üye Olma,

Uyuşturucu Madde Ticareti,

Kasten Öldürme,

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

Cinsel Suçlar,

Resmî Belgede Sahtecilik,

Dolandırıcılık,

Kara Para Aklama,

İnsan Ticareti ve

Göçmen Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.