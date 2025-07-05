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 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 2 elebaşı yakalandı: Mal varlıkları dudak uçuklattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonlarda, kırmızı bültenle aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. MASAK raporlarında şüphelilere ait olduğu belirlenen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 15:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ayrı örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda; İsveç'in kırmızı bültenle aradığı İ.A.Ç. ve Norveç'in kırmızı bültenle aradığı Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandığını duyurdu. İstanbul merkezli operasyonda raporları ise dikkat çekti. Şüphelilere ait; 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

1,5 MİLYONLUK MAL VARLIĞI

Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin destekleriyle; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlarda, İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde, yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."

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ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
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