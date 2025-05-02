2'si kırmızı bültenle aranan 4 zanlı Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle olmak üzere aranan 4 zanlının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikisi kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 2'si ise ulusal seviyeden aranan toplam 4 suçlunun yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. ise Kosova'da; ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Açıklamada, Ş.Ç'nin "çocuğun cinsel istismarı", Ö.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", S.E.Ö'nün "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", M.G'nin ise "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "suç uydurma" suçlarından arandığı belirtildi.

EMNİYET BİRİMLERİNE TEBRİK

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.