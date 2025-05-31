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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 'Türk polisinden kaçamayacaklar'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.” dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 'Türk polisinden kaçamayacaklar'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." dedi.

EMNİYET GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., Difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde;
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

UYUŞTURUCU TİCARETİ, CİNAYET, İSTİSMAR...

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da,

'TEK TEK YAKALAYIP GETİRECEĞİZ'

”Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da,

“Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile

“Nitelikli Kasten Öldürme” suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1928701702539980964

Sıkça Sorulan Sorular

Kırmızı bülten kimler için çıkarılır?
Kırmızı Bülten, ülke içinde suç işlemiş olan veya suç şüphesi altında bulunan kişilerin bilgilerinin, İnterpol üyesi olan ülkelere dağıtıldığı ve arandığı bültendir. Bunun için suçun işlendiği ülkenin başvurusu gerekir.
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