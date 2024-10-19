Bakan Yerlikaya duyurdu: Tacize uğrayan üniversiteli genç kız koruma altında

19 Ekim 2024 14:13 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:22

Bayltılıp, tacize ve tecavüze uğradığını söyleyen üniversiteli kız yardım çığlıkları attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 yaşındaki genç kızın koruma altına alındığını duyurdu. Genç kızın psikolog eşliğinde ifadeleri alınıyor.

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın anlattığı akıllara durgunluk veren olay sonrası bakanlık harekete geçti. Cinsel saldırıya uğradığını ve şantaja maruz kaldığını anlatan genç kız destek istedi. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaj​ edildiğini ileri süren üniversite öğrencisi F.A'ya yönelik güvenlik ve koruma tedbirleri alındığını bildirdi.

GENÇ KIZ İLE HEMEN İRTİBATA GEÇİLDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin Karabük​'ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

PSİKOLOG DESTEĞİYLE İFADESİ ALINIYOR

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede 'Adli Görüşme Odasında' psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaja uğradığını ileri süren üniversite öğrencisi F.A'nın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"18 Ekim günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz."