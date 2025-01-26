Bakan Yerlikaya'dan otobüsü sıkıştıran magandalarla ilgili paylaşım: Gereği yapıldı

26 Ocak 2025 13:12 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünü sıkıştırarak trafik magandalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, incelemeler sonucu kimlikleri tespit edilen 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldığını ve idari para cezası verildiğini açıkladı.

Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü, iki otomobil sürücüsü tarafından taciz​ edildi. Otobüsü sıkıştıran sürücülerle ilgili harekete geçen ekipler, şüphelileri kısa sürede yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tepki çeken görüntülerdeki sürücülerle ilgili gereğinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığının, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne yapılan işleme ilişkin paylaşımını alıntıladı.

SÜRÜCÜLERE ADLİ İŞLEM VE PARA CEZASI

Otomobil sürücülerinin yolcu otobüsünü taciz ettiği anlara ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsü, Otoyol Jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu tespit edildi. Otomobil sürücülerine toplam 24 bin 886 lira trafik idari para cezası uygulanırken, M.S.A. ve S.A. olduğu tespit edilen şahıslara ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı" ifadeleri kullandı.

"TRAFİKTE İNSANLIKTAN UZAK DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Yerlikaya, bu paylaşımına, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken; insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez. Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" notunu düştü.